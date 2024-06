Jäta kreemid ja toidulisandid ostmata. Tselluliidist saab jagu nende igapäevaste harjumustega

Rahulolematus oma kehaga on hea ja igavene müügiartikkel. Kui asi oleks tõepoolest nii lihtne, et mõni kreem või tablett annab meile sileda naha, ei oleks tselluliit ammu enam teema. Monika teab oma kaheksa aasta pikkuse treeneri ja toitumisnõustaja kogemuse pealt öelda, et muutused kehas tulevad siiski vaid elustiilist. „Toodete puhul oleneb alati sellest, kes on tellinud uuringu ja ostnud reklaami,“ naerab treener. „Imerohtu tselluliidi vastu ei ole.“