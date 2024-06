Saavuta tervislik elustiil MotFitiga – liitu juba täna!

Tänane Eesti fitnessturg on küll täis treening- ja toitumiskavasid, kuid enamik neist keskendub sageli ainult nähtavatele ja kiiretele tulemustele, jättes tähelepanuta vaimse tervise ja motivatsiooni rolli. „Meie eesmärk on pakkuda lahendust, mis hõlmab kõiki olulisi aspekte, mitte ainult füüsilist treeningut ja toitumist. Näeme, et inimestel puuduvad baasteadmised. See näitab, et praegused lahendused ei ole piisavad ja oluline on mõista tervikpilti, mis toetaks pikaajalist elustiili muutust ja tagaks püsiva edu,“ selgitas MotFiti asutaja, treener ja endine kaitseväelane Toomas Karting.