„Ega temaga keegi eriti suhelda ei soovinud ja ma arvan, et just haisu pärast.“ Liighigistamine võib olla pärilik, kuid seda võivad põhjustada ka eri haigused

Meliva dermatoloog dr Alina Brokk ütleb, et lokaalse higistamise all kannatab 1-3 protsenti elanikkonnast ja see on tihti geneetilise eelsoodumusega - pooltel esineb sarnast probleemi suguvõsas ja sel juhul võib see olla pärilik haigus. „Nendel patsientidel on peamiseks mureks liigne higistamine selgelt piiritletud aladel nagu kaenlaalused, peopesad, jalatallad ning harvemini nägu ja peanahk. Algab mure tihti järk-järgult juba teismeas,“ selgitab ta.