KUULA | „Sa oled justkui rahva oma.“ Evelin Samuel-Randvere põhjustest, miks ta pärast Eurovisioni tähelendu meedia uuriva pilgu eest peitu läks

Ta on vastu pidanud kõigile asjadele, mida ma olen tahtnud teha. Keha on lubanud mul tunda elust rõõmu, sest kui sul ikkagi kusagilt valutab või on mingi tervisemure, siis kõik teised asjad jäävad ju tagaplaanile. Mul on ka olnud oma kehaga omad probleemid. Tean, et see kõlab ebaõiglaselt, sest tema pole süüdi selles, et ma liiga vähe sporti teen, söön ja istun liiga palju.