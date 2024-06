Minu elustiil on enamasti tervislik kuni trennitegemiseni. Olen leidnud enda jaoks küllaltki head söömisharjumused, mis võimaldavad mul ka vahepeal natukene rämpstoitu süüa. Tänu korralikule toitumise on ka hea uni garanteeritud. Ma arvan, et profitasemel sportimine pole pikas plaanis kindlasti tervislik, kuna päevast päeva viid oma keha ja vaimu viimse piirini.

Loe artiklist pikemalt, milline populaarne toitumisviis Ainsalule kõige paremini sobib. Ta annab ka hea nipi, mis keha ilusaks-tugevaks teeb: „See laeb keha energiaga ning hoiab naha pingul ja noorena.“