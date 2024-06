Mõni kaotab hambad, mõni elu. Traumaosakondadel on tõukeratturite riskikäitumise tõttu suvel käed-jalad tööd täis

Kõige rohkem traumasid

Suvi toob ka haiglate traumaosakondadele kõige rohkem tööd just elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste arvelt. „Nii pea kui ilmad lähevad soojaks, juhtub tavapärasest rohkem elektritõukeratastega seotud traumasid,“ kinnitab dr Mäemets ja lisab, et ITK erakorralise meditsiini keskus töötab ka täna täiskoormusel, et hoida ooteajad abivajajatele suurte õnnetuste korral võimalikult lühikesed.