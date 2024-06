Kas mehed kaotavad tunnetest rääkides mehelikkuse? Ekspert selgitab, mis juhtub, kui jääda suhtes kinni soostereotüüpidesse

Ära võistle oma partneriga

Nagu öeldud, ei tule hea ja avatud suhtlus üheski suhtes iseenesest. Ka siis, kui tundub, et mõnel paaril tuleb see paremini välja, on seal taga seksuoloogi sõnul teadlik töö. Kõige aluseks on oma partneri kuulamine. „See on kindlasti kõigile vana ja tuttav nõu, aga palun kuulake teineteist nii, et te ei valmista partneri jutu ajal ette oma järgmist argumenti või vastust,“ soovitab Birk-Vellemaa. „Te ei ole suhtes, et üksteisega võistelda või teineteisele ära panna. Kui tundub, et suhe on rohkem nagu võistlus, on siin väga oluline mõttekoht.“