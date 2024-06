Alice’i tuleõnnetuses saadud haava vale esmaabi lõppes koekahjustuse ja nahasiirdamisega. Mida pead teadma põletustest?

Kui hakkas õhtul jahedaks minema, läks Alice sooja saamiseks lõkkele lähemale. Ta ei märganud, kuidas suurem tuulehoog lõkketule pükstele keerutas. Hommikul märkas ta, et jalalt on nahk maha tulnud ja see ei näe hea välja. Abikaasaga sõideti Lätist esmajoones Pärnusse esmaabisse.