Metsamarjadelt paelussimunad ja maasikatelt A-hepatiit? Toiduhügieeni professor õpetab, kuidas marju õigesti puhastada

Arvestada tasub sellega, et meil puudub igasugune ülevaade sellest, kuidas on marjad turuletile jõudnud või millega vahepeal kokku puutunud. Mõne asja tabame ära juba leti ääres seistes. Tavaliselt istuvad lettide kohal sarikatel või varjualuste taladel reas varblased ja tuvid, kes teevad üle marjakastide kamikaze-lende ning napsavad endale iga natukese aja tagant magusa suutäie. Paratamatult satub marjadele selle käigus ka lindude väljaheidet. See on vaid üks põhjus, miks tasub mõelda, kas ikka tahad otse karbist marju maitsta.