Infektsionist: patsient tuli arstile, paberkotis kaasas poolemeetrine lindikujuline uss. Kuidas hoiduda sooleparasiitidest?

Laiuss, mis levib mageveekaladega (haug, luts jne), võib inimese kehas kasvada kümnete meetrite pikkuseks ja elada aastaid oma peremehe organismis nii, et inimene seda tähele ei panegi. Kui aastakümneid tagasi oli laiussiga nakatumine võrdlemisi tavaline Peipsi rannarahva hulgas, kuna armastati süüa pooltoorest kala, siis tänapäeval on need juhtumid jäänud väga harvaks. Peipsi äärsel rahval oli laiussiga seoses veider uskumus – kui kehast väljuv uss ümber tikripõõsa kerida, olevat võimalik temast lahti saada...