KUULA | Kardioloog Margus Viigimaa: kui armastust ei ole, siis on ka südametervis kehv

Kas armastus on siis seotud südamega? „Kui armastust pole, siis on ka südametervis kehv. Teine asi on see, et süda tunneb armastuse ära,“ leiab kardioloog, et positiivsed emotsioonid suurendavad südame ja kogu organismi tervisevaru. Kõik negatiivsed emotsioonid, nagu vihkamine, kadedus ja hirm, jällegi vähendavad seda ning tekitavad haigusi.