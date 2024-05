KÜSITLUS | Suvetormide hooaeg: kas tead, mis on astrafoobia, ja kas kannatad selle all?

Eksperdid ei tea täpselt, miks osal inimestest see foobia tekib. Arvatakse, et foobia teke on seotud traumaatilise lapsepõlvesündmusega ja suurem risk on neil, kelle vanemal või õel-vennal on hirm äikese ees. Astrafoobia on üks levinumaid foobiaid ja selle teine ​​nimetus on brontofoobia.