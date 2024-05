MEESTELE | Miks liigne istumine ja passiivne eluviis viljakust mõjutavad? Mida teha? Meestearst selgitab

Ülemäärane istumine kontorilaua taga, vähene liikumine ja ülekaal mõjuvad halvasti meeste viljakusele ja erektsioonivõimele. Samas on oma tervisekäitumist tegelikult lihtne muuta ja enamikku meeste muresid on kerge lahendada, selgitab intervjuus Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juht dr Kristjan Pomm .

„Patsiendipuudust pole praegu ühelgi meestearstil,“ ütleb Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juht dr Kristjan Pomm. FOTO: Erakogu