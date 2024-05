EKSPERIMENT | Rita Rätsepp ei lähe LHV Maijooksule lihtsalt kulgema: olen võitleja tüüp. Pigistan endast viimase välja

Rita Rätsepal (61) on viimased kuud olnud kiired ja seepärast tundub, et aeg on veninud eriti pikalt. Tegemist on olnud palju – pikemad tööalased väljasõidud nii Eestis kui välismaal, selle kõrval kodu ja trennid. „Kõike on nii palju olnud!“