Alustad uut suhet? Viis nippi, kuidas rääkida uue partneriga piinlikkust tundmata suguhaigustest

Tutvusid hiljuti uue kaaslasega ja tunned, et aeg on küps, et astuda koos sammuke edasi. Siis aga meenub, et enne füüsilise suhte alustamist oleks mõistlik uurida inimese seksuaaltervise kohta. Kuidas teha seda, ilma et partner tunneks end rünnatuna või ebamugavalt, aga saaksid olla siiski kindel, et sa ei sea ohtu oma tervist?