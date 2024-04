Tunned, et aeg libiseb käest? Ekspert õpetab, kuidas aega psühholoogiliselt pikemaks venitada, et elu tunduks pikem

Oluline on aru saada, miks me tunneme, et aeg läheb kiiresti. Psühholoogiaprofessor Ruth Ogden, kes on pühendunud just ajapsühholoogia uurimisele, sõnab, et vanemaks saades muutuvad kalendriühikud, nagu näiteks aasta, ülejäänud elu proportsiooniga võrreldes väiksemaks. See on üks põhjustest, miks tunnetatakse, et aeg möödub kiiremini. Teine põhjus on seotud meie mälestustega, mis aja kogemist mõjutavad...