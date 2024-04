„Teil on rinnavähk ja see on ainult pahaloomuline, healoomulist polegi olemas.“ Juhuslikult mammograafiabussi sattumine muutis Maire elu

Tegusa ja terviseteadliku inimesena on Maire käinud alati hoolsalt sõeluuringutel. Alates 50-aastaseks saamisest käis ta iga kahe aasta tagant rinnavähi kontrollis. „Siis tuli aasta 2015 ja oli jälle minu aastakäigu kord rinnavähi sõeluuringule minna. Muidugi plaanisin kontrollis ära käia, aga kuidagi oli asi venima jäänud, kuni ma taas maijooksule läksin ja seal oli mammograafiabuss kohal. Mõtlesin, et vot kui hea, ei peagi arstiaega kinni panema ega kuhugi minema, saan siin mammogrammi sutsti tehtud,“ meenutab Maire. Rohkem Maire uuringule ei mõelnud, kuni paari nädala pärast potsatas tema meilikasti e-kiri. Mammograafias on midagi tuvastatud. „See pani veidi närveerima. Läksin siis Mustamäe haiglasse, kus tehti rida lisauuringuid: ultraheli, biopsia ja mis kõik. Selgus, et mu vasakus rinnas on kasvaja, aga piiripealselt väikeste mõõtmetega. Kui oleksin kuu aega varem mammogrammi teinud, poleks see võib-olla veel midagi näidanud,“ tänab naine õnne. „Küsisin arstilt, et kas tegu on hea- või pahaloomulise kasvajaga. Arst vastas, et teil on rinnavähk ja see on ainult pahaloomuline, healoomulist rinnavähki polegi olemas.“