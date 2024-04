Külm dušš, kuum saun või massaaž – mis on trennist taastumiseks kõige parem?

Kindlasti ei peaks trennijärgne lihasvalu olema omaette eesmärk. „Treeningu eesmärk on lihaseid stimuleerida, et nad kasvaksid ja muutuksid tugevamaks,“ sõnab Rainar. „See, et regulaarselt treenival inimesel pärast pingutust lihased ei valuta, ei ole märk sellest, et ta ei pingutanud piisavalt, vaid tähendab hoopis, et tema treenituse tase on hea ja lihased pingutusega harjunud.“

Treeningujärgne lihasvalu on kõige tugevam 48 tundi pärast sooritust ning omal käel selle vastu naljalt ei saa. „Lihasvalu tekib siis, kui pingutus oli tavapärasest oluliselt suurem või tegid trennis midagi täiesti uut,“ räägib Rainar. „Või on inimese treenitus niivõrd palju madalam kui sooritus.“

Teine levinud põhjus, miks inimene eesmärkideni ei jõua, on ületreenimine. „Kui inimene hüppab pikka aega järjepidevalt üle oma varju ja tema pingutusaste on kehale liig, võtab taastumine oluliselt rohkem aega,“ hoiatab Rainar.

Kui need kolm on paigas, võid enda üle uhkust tunda. Kui aga tundub, et arengut ei paista raskest trennist hoolimata kusagilt, tasub oma elustiil kriitilise pilguga üle vaadata. „Ei ole nii, et tulemusi ei tule, sest inimene ei rulli end piisavalt või ei käi massaažis,“ täpsustab Rainar. „Uni, toitumine ja stress moodustavad 80% võrrandist ja enamik probleeme tuleneb just neist kolmest.“

Ei tasu oodata, et keha suudab teha taastumise ajal tippsoorituse. „Kindlasti ei ole mõistlik mõelda, et tegid eelmine kord nii raske trenni, et lihased jäid valusaks, ja nüüd tahaks veel raskemat trenni peale teha,“ manitseb Rainar. „Sellel pole mingit mõtet.“

Kas venitamine on siis vajalik?

Venitamine on hobi- ja tervisesportlastele hea ja kasulik harjumus. Füsioterapeut soovitab hoida järjepidevat rutiini ja venitada kõige vähem üks-kaks korda nädalas. „Venitamine ei pea olema sugugi keeruline ja piisab 3–4 minutist,“ õpetab Rainar. „Hullupööra ennast piinama ei pea, aga kindlasti võiks venitada neid lihaseid, mis said trennis tööd.“

Iluvõimleja taset taga ajama ei pea, sest painduvus on osaliselt geneetiline ja tänapäeva istuv eluviis vähendab tunduvalt keha liikuvust. Kui aga tegeled mõne agressiivse ja kiire spordialaga, mis eeldab järske liigutusi, peab lihas suutma kiiresti järele anda ja taas pingesse tõmbuda. „Kui sellise ala juures painduvus puudub, võivad tekkida vigastused,“ hoiatab Rainar.

Kas rullimisest ja massaažist on kasu?

Pärast rasket trenni mõjub massaažirull lihastele mõnusalt ja kosutavalt. Aga kas sellest ka kasu on? „Rullides suureneb lihaselastsus, mis tähendab, et sellel on suurem mõju just enne sportlikku sooritust,“ räägib Rainar ja lisab, et kindlat seisukohta siin tegelikult ei olegi, sest palju sõltub massaažirulli suurusest, rullimise kestusest ja sellest, kui kõvasti inimene sellele vajutab.

Massaaž seevastu on Rainari sõnul spetsiifilisem ja kasutegur seeläbi paremini tuvastatav. „Igal inimesel on oma vajadused ja spetsialist saab pöörata tähelepanu konkreetsetele murepiirkondadele,“ selgitab Rainar. Tema sõnul annab massaaž spordis tõepoolest teatava eelise.

Kas külm dušš või kuum saun?

Üks levinud nõuanne trennist taastumiseks on minna pärast rasket trenni külma duši alla. Rainari sõnul on see aga teadusliku tausta põhjal müüt. Karastamine annab rohkem energiat, tugevdab immuunsust ja maandab stressi, aga lihasvalu leevendamiseks füsioterapeut seda ei soovita.

„Lihased saavad trennis teatava trauma, mille parandamiseks käivitub kehas põletikuprotsess,“ selgitab Rainar. „Sageli arvatakse, et see on halb ja et põletikku peaks leevendama, aga tegelikult on protsess vajalik, et luua keskkond, milles lihased saaksid paraneda.“

Külmaga aga piirame oma verevarustust ja vähendame põletiku reaktsiooni. Seepärast ei tasu vahetult pärast trenni karastada, sest nii võid piirata oma keha võimet pingutusest taastuda.

Saun mõjub Rainari sõnul pärast trenni kehale ja lihaste taastumisprotsessile hästi. Erand on väga tugev kardiotrenn, mille järel ei tasu kohe kuuma saunaga liialdada, sest see võib keha üle koormata.