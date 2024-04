Telefon jäägu vetsuukse taha. Miks on pikalt potil istumine tervisele kahjulik?

Tualett pakub privaatsust, et võtta mõni minut ainult endale. Nii mõneski WC-s on selleks ootel spetsiaalne lugemislektüür ja ristsõnad või haaratakse kaasa telefon. Kuigi vaimule pakub see õnnis hetk puhkust, siis kehale võid põhjustada hoopis ebameeldivaid tervisehädasid.