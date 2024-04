TEST | „Ei olegi nii rõvedad, kui arvasin.“ Maitsvaim valgupuding ei pruugi olla kõige tervislikum

Palusime valitud tooteid maitsta viiel inimesel, ilma et nad teaksid, millise tootja valgupudinguga on tegu. See tähendab, et maitsjad ei teadnud ka toodete koostisosi. Ülesanne oli hinnata toodete maitset ja tekstuuri ning öelda ausalt, kas nad ostaksid sellist toodet. Seejuures ei olnud maitsjad valgupudingute tarvitajad, nii mõnegi jaoks oli pimetest esimene kord sellist toodet proovida.