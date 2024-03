Looduslik alternatiiv semaglutiidile? Teadlased avastasid toidulisandi, mis aitab lisakilodest vabaneda

Ozempicu laialdasem kasutamine on tekitanud olukorra, kus ravim on periooditi apteekidest ja ladudest otsas. Kuna tegemist on II tüübi diabeeti põdevate inimeste jaoks elutähtsa ravimiga, on Ozempicu ülekaalu raviks määramine põhjustanud teatavat pahameelt. Teisalt on ülekaal üks II tüübi diabeeti haigestumise riskitegureid, mis tähendab, et kiire ja püsiv kaalukaotus võib aidata ennetada uusi haigestumisi.