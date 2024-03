Anafülaktiline šokk pärast vahekorda päädis haruldase diagnoosiga. Noorel Eesti naisel tuvastati seemnevedeliku allergia

„Kui ma otsad kokku viisin, mõtlesin: kuidas see võimalik on? Kas selline asi on üldse olemas?“ meenutab Kristel* aastatagust päikeselist suvepäeva, kui ta oli allergilise reaktsiooni tõttu sunnitud endale koduõues reie väliskülge Epipeni süsti tegema.