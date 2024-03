Mitte kunagi pole jalapäev? Treener paljastab viis viga, mida mehed jõusaalis teevad

1. Egotõstmine: haarad liiga rasked raskused

Motivatsioon ja soov areneda on Keio sõnul igati kiiduväärt, kuid sageli kaasneb sellega kannatamatus ja kiirustamine. „Kõige kiirem tee vigastusteni on liiga vara liiga raskete raskustega treenimine,“ märgib Keio.

Treeneri sõnul on ülepingutamise taga sageli n-ö egotõstmine, mis tähendab, et võtad kätte raskemad raskused, et teistele muljet avaldada. Treener toob näite. Keegi tuleb su kõrvale tegema sama harjutust, aga raskema kangiga. Terve suhtumisega inimene ei reageeri sellele kuidagi või mõtleb, et varsti jõuan ise samuti sellise tasemeni. Ebaterve reaktsioon on hakata võhivõõra inimesega võistlema...