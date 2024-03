Vähk tõi ülekilod. „Vererõhk oli kõrge, diabeet ähvardas, olin pidevalt väsinud.“ Ave kaotas 53 kilo ja saab taas kanda kontsakingi

Tegelikult pole Avel kaaluga kuni viimase ajani muret olnud – see püsis ilma eriliste pingutusteta 69 kilo piirimail. Mõned aastad tagasi pani naine aga tähele, et kaalu kipub ilma erilise põhjuseta juurde tulema ja lausa häirivalt. Ta läks muret kurtma perearstile, kes ütles, et pole viga – vanemas eas inimestel ikka tuleb kaalu ja see on normaalne. Siis aga avastati Avel hoopis emakakaelavähk, järgnes keemiaravi, operatsioon ja Ave sai terveks. „Plusspoolel oli aga ka teine külg – nüüd hakkas hirmsasti kaalu juurde tulema, kuigi käisin aktiivselt trennis lausa iga päev. Varsti näitas kaal juba üle 100 kilo ja see polnud ka veel kõik,“ räägib Ave. „Üritasin igat moodi kaalutõusu pidurdada ja kaalu maha võtta. Katsetasin erinevaid toitumiskavasid, tegin kõvasti trenni, jätsin menüüst ära saia, suhkru ja praetud toidud, aga ei midagi.“