„Arst ütles, et naised on isekad ja kondoom ajab mehed petma.“ Noore Eesti naise šokeeriv kogemus meessoost günekoloogi vastuvõtul

Kui Liis (30) sai möödunud sügisel teate, et tema sünniaastal sündinud naised on oodatud emakakaelavähi sõeluuringule, pani ta end kohe naistearsti vastuvõtule kirja. Meeldivalt alanud visiit lõppes käitumisega, mis eiras ja naeruvääristas patsiendi soove. „Kujuta ette, et oled klaverimängija, aga tohid elu lõpuni klaverit puutuda vaid kummikinnastega,“ kommenteeris arst Liisi rasestumisvastase vahendi valikut. Juhtunut kommenteerinud naistearstide sõnul ei peegelda günekoloogi käitumine kõigi naistearstide seisukohti.