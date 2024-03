VIDEO | Ott Lepland ja Raivo E. Tamm võtavad mõõtu, kumb on füüsiliselt paremas vormis

Kuidas aru saada, kas sinu füüsiline vorm vastab sinu eale? Fitnessieksperdid on loonud vormi hindamiseks terve hulga lihtsaid harjutusi. Valisime välja kuus sellist harjutust ja kutsusime kaks spordisõpra neid läbi tegema.



Laulja Ott Lepland (36) on usin jõusaalikülastaja ja Raivo E. Tamm (58) juba aastaid harrastanud triatloni. Pealtnäha on mõlemad härrased vägagi kenas toonuses ja jõulised, aga kuidas on neil lood selja painduvusega, õlavöö liikuvusega ja tasakaaluga?