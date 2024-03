Kuidas stressi ja pingega toime tulla? Proviisor selgitab, millistest vitamiinidest, mineraalainetest ja ravimtaimedest on abi

Stress on lahutamatu osa meie igapäevasest elust, mis ilmneb keerulistes olukordades või perioodil, mil tunneme end ülekoormatuna. Ehkki stressi peetakse negatiivseks seisundiks, on oluline mõista, et mõõdukas lühiajaline stress võib olla hädavajalik jõuvarude ja tähelepanuvõime koondamiseks, et tulla toime uute olukordadega ja areneda. Stressi tajumine ja stressi tekitajad võivad olla väga individuaalsed. Kuidas end stressi vastu tugevdada ja millistest toidulisanditest ja vitamiinidest on abi?