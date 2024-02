KUULA | Populaarne pulmaisa Andres Karu on sattunud mitu korda surmaga silmitsi

Paljudele on Andres Karu tuttav pulmaisa ja ürituste õhtujuht. Sellise ameti juures võivad töötunnid üsna hilisele ajale venida ja kaootilised olla. „Tegelikult olen hoogu maha võtnud,“ tunnistab ta. Noorukina jäid Karule meelde lood meestest, kes viiekümnendates aastates pensionile jäädes terviserikke tõttu surid. „Mehed ei pööra vanusele tähelepanu, töötavad üle ja siis viskavad lusika liiga vara nurka. Mina küll ei viitsi tõmmelda. Kui tunnen, et keha enam ei luba, siis võtan hoogu maha,“ räägib pulmaisa, kel kaks aastat viiekümnest puudu. Siiski on tema elus olnud hetki, kus on tulnud surmaga tõtt vaadata.