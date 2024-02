„Kõik olnuks lihtsam, kui mu õel oleks olnud testament.“ Peale pärimise on veel hulk teemasid, mis tuleks varakult läbi rääkida

Igapäevaselt tegevjuhina töötav Maris Prisko ja vaimse tervise õde, elu lõpu toetaja Jane Kaju hallataval „Räägime surmast“ veebilehel just nende teemadega tegeletakse. See leht sai alguse Marise isiklikust kogemusest – tema õe ootamatust surmast, millega seoses pidi ta läbima asjaajamiste kadalipu. See oli nii vaevarikas, et Maris otsustas hakata kirjutama teemadel, millest muidu eriti ei räägita, kuid millega inimesed varem või hiljem kokku puutuvad.

Maris ütleb, et surm on sama eluline teema nagu abiellumine või lapse sünd, kuid selle vahega, et viimastest räägitakse hea meelega, kuid surmast kõnelemine on tabu. „Sellega kaasneb palju teadmatust ja seda lihtsalt ei võeta vestluseks. Aga peaks,“ on ta kindel. „Kui surm tabab ootamatult ja mitte midagi ei ole sellega seoses räägitud, ei teata isegi seda, milline peaks olema matus. Ja need küsimused jäävadki lähedasi painama. Me võtame teist inimest tema elu ajal liiga sageli iseenesest mõistetavalt ega mõtle, mis on siis, kui teda ühel hetkel pole.“