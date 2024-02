Halb hingeõhk tekitab piinlikkust. Kuidas leida üles selle põhjus?

Kõige esimesena peaks halva hingeõhu põhjuseid otsima suust ja üle vaatama oma suuhügieeni harjumused. Põhireegel on, et hambaid tuleb pesta kaks minutit hommikul ja õhtul. Hambaarst Laura Saarlo rõhutab, et ainult harjamisest siiski ei piisa. „Hambavahedesse koguneb toidujääkidest ja katust 40–45%. Kuna suus on soe ja niiske, lähevad toidujäägid seal kiirelt roiskuma.“ Hambaarst võrdleb seda protsessi koduse biojäätmete prügikastiga, mis paari päevaga haisema hakkab. Samamoodi juhtub toiduga meie hammaste vahel. Sellepärast on lisaks harjamisele oluline ka hambaniidi või -harjakese kasutamine hambavahede puhastamiseks. Saarlo soovitab niiditada enne hammaste harjamist.