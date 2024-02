„Olen tänu spordile iseendaga rahu teinud.“ Gerli kaalus teismelisena pea 100 kilo. Kiusamine ja stress viisid eluisu

Gerli ja Ketter on lasteaiast saati sõbrannad olnud. Seljataga on ligikaudu 20 aastat ühist teekonda, ka otsus trenni minna ja kaalust alla võtta tehti koos. „Me olime alati need suuremad tüdrukud,“ ütleb Ketter, kes kannatas liigse kehakaalu tõttu ka reuma käes. Gerli meenutab, et kaalus 16-aastaselt peaaegu 100 kilo. „Me tahtsime kaalus alla võtta,“ tunnistavad sõbrannad ühist eesmärki. Oma roll oli ka koolikiusamisel, millest tulid nad samuti koos läbi. Tihti olid kiusajateks spordipoisid ja -tüdrukud. „Me ei julgenudki sporti tegema minna, sest teadsime, et nad tulevad ja ütlevad. Pigem läksime koju,“ meenutab Ketter. Pole kahtlustki, et sõbrannadel on põhjust uhkust tunda. Nad on mõlemad personaaltreenerid, Ketter lisaks jõutõstmise treener ja koos elukaaslasega jõutõsteklubi MTÜ Märjamaa Power omanik ning Gerli on praegu pisitütre kõrvalt rühmatrennidele keskendunud.