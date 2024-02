Unetusest on saanud epideemia. Vaid ravimitega uinuv Inca: suure osa oma elust olen tegelenud une ootamisega

Kristel on unerohtusid tarvitanud aastaid, aga vahepeal neist ka loobunud. „Olin kõva sõltlane, aga suutsin ravimitest loobuda. Kuu aega olin magamata, kui rohud ära jätsin, ja see oli väga raske.“ Pilt on illustratiivne.

Terapeut Inca Ojamäe on kogu elu olnud hädas kehva unega – uni ei tule ja kui lõpuks tuleb, ärkab Inca üles iga krõpsu peale, misjärel ei taha uni jälle tulla. „Olen suure osa oma elust tegelenud une ootamisega. Mäletan, et olin koolis käies nagu zombi – tulin koolist ja kukkusin magama. Eks tookord päästsidki mind need päevased uinakud, aga ega edaspidises elus ei ole sellist luksust, et saaks päeval magada,“ sõnab ta. Ühel oma esimesel töökohal näpistas Inca mõnikord endale uneaega nii, et hommikul öisest üleval passimisest surmväsinuna kontorisse saabudes pani ukse lukku ja tukkus 15 minutit.