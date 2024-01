„Ülekaalulised lapsed ummistasid vastuvõttu.“ Endokrinoloog avab Eesti laste ülekaalu põhjuseid, mis sageli algavad kodust

Peamine laste ülekaalu põhjus on valed toiduvalikud. Siinkohal rõhutab doktor, et lapsed ei ole süüdi, kui vanematel pole aega kodus toitu valmistada ja üheskoos laua ümber õhtusööki süüa. „Laps üksi ei murra mustrit. Muutused on pere teha,“ sõnab Einberg. Lastearst teab, et ühise kellaaja leidmine õhtusöögiks võib olla keeruline, aga laste heaolu nimel tuleks pingutada. „Kui vähegi võimalik, tuleks õhtul leida aeg, kus kogu pere saab koos istuda ja süüa.“ Olgu laps siis normaal- või ülekaalus. Ideaalis võiks õhtusöök olla kella kaheksaks söödud. Lapsed tunnevad koos õhtustades, et vanemad hoolivad neist.