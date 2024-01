KAALUKAOTUS | „Ma ei saanud saapapaelu siduda, sest kõht jäi ette. Kuidas ma siia jõudsin?“ „Rannamajast“ tuntud Silver kaotas pärast ehmatust 14 lisakilo

Silver, kes on terve elu olnud pigem peenikene, hakkas kaalus juurde võtma pärast „Rannamaja“ saates osalemist. Tänaseks on ta lisakilodest vabanenud ja naudib trennirutiini.

Silver tunnistab, et varjas lisakilosid lohvakate riietega, kuniks fotograaf ühel üritusel vihjas, et parema pildi jaoks võiks kõhu sisse tõmmata. Piir saabus noormehe jaoks reisil tehtud fotosid vaadates, kui ta nägi oma rippuvat rinda. „Mehe puhul tähendab rippuv rind seda, et on viimane aeg ennast kokku võtta,“ ütleb Silver otsustavat hetke meenutades.