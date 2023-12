Eesmärk elada saja-aastaseks vähi kiuste. „Vaatan peeglisse ja ütlen endale: „Anne, mine ja sära!“ Inimene peab ennast väärtustama!“

Neljakümnendates algas Annel enda sõnutsi teine noorus. „Nüüd olen 74 ega suuda seda numbrit uskudagi. 70 on uus 50!“ naerab ta. See on kindel mis kindel, et Anne tohutu tegutsemistuhina ja hea vormi taga on kirg aina uusi asju teada saada. Moodsal ajal öeldakse selle kohta elukestev õpe.