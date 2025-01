Tahad paremat voodielu ja kaunimat välimust? Alkopaast aitab – 13 muutust tervises ja enesetundes, kui lõpetad napsutamise

1. Sinu une kvaliteet muutub paremaks

Uuringutega on kindlaks tehtud, et enne und joodud alkohol ergutab aju alfalaineid. See on ajuaktiivsuse muster, mis on valdav kui inimene on ärkvel kuid puhkeseisundis. Tulemuseks on häiritud uni. Kuigi alkohol võib aidata kaasa kiiremale uinumisele ja sügavamale unele selle algfaasis, keerab see tõsiselt nässu ülejäänud ööune kvaliteedi.