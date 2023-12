„Mõtlesin, et pojal on nii ilus nimi ja ma pole seda kasutadagi jõudnud.“ Jõulupühad lastehaiglas päädisid imiku üliharuldase diagnoosiga

Jõulueelne päev oli perel planeeritud kingituste ostmiseks, aga lõppes ootamatult haiglas. „Me ei osanud Ernst Augusti ehk Kusti tervise osas midagi halba kahtlustada. Tal tekkisid väljaheitesse verekiud juba mõned nädalad pärast sündi, aga arstid arvasid, et see võib olla piimast, sest imikute seedesüsteem ei ole veel välja arenenud. Poja arenes hästi ja muretsemiseks ei olnud põhjust,“ räägib Grete. Kõik hakkas allamäge minema esmaspäeval, 19. detsembril. „Tulin sel õhtul juuksurist ja meil oli kodus TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse töötajatega jõulupidu. See oli eelmisel aastal viimane hetk, kui tundsin, et kõik on hästi.“