Kui oled liimist lahti: kas rääkida tööl eraeluprobleemist? Kuidas peaks juht eraelus kriisi sattunud töötajaga käituma?

Ülemuse jutt Katrinile oli lühike: tema peale on tulnud palju kaebusi, nii mõnigi inimene plaanib tema pärast töölt lahkuda ja et ettevõttel on praegu kulude kärpimise aeg, siis Katrini ametikoht koondatakse. „Saingi sule sappa. Olin muidugi hirmus pettunud, aga samas ei tulnud mulle kordagi pähe, et kui oleksin selgitanud, miks ma niimoodi käitusin, oleks mind ehk mõistetud. Tol ajal ei mõelnud ma aga isegi hetkeks, et võiksin ülemusega oma terviseasju jagada.“