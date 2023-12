Mis on põhilised mured, millega 112-e helistatakse? Kui palju on ekslikke kõnesid? Vastab päästekorraldaja Helen Valdre

Helen Valdre on pika staažiga päästekorraldaja, kellel tuleb vastata igasugustele kõnedele. Inimestel on keeruline orienteeruda, millise murega pöörduda apteekri või perearsti poole ja millal on vaja kiirabi. On neid, kes helistavad numbrile 112 murtud küüne pärast, ja neid, kel elu ja surma küsimus.