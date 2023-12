„On näha, et elule lüüakse siis kergemalt käega.“ Päästeameti profiil inimesest, kes kõige tihemini tulekahjus hukkub

17 aastat Päästeametis töötanud Aivar Kukk tõdeb, et päästjana ei hakata tööle palga pärast. „See on missioonitunne ja soov teha midagi ära suure riskiga keskkonnas, kust ei pruugi isegi välja tulla. Ometi on päeva lõpuks hea tunne, et on tehtud midagi ühiskonnale kasulikku.“

Just soov inimesi aidata on päästeteenistuses töötajatel ühine. Aivar mäletab, et kui ta 21-aastaselt peretuttava eeskujul Pärnu päästekomandosse tööle läks, pani üks pikkade vuntsidega pikk mees – vanema generatsiooni päästja – talle käe õlale ja küsis: „Noh, poiss, tulid päästeteenistusse tööle. Kas sa ikka psühhiaatri juures käisid?“ Esialgu naljakana kõlanud lauset hakkas Aivar mõistma hiljem. „Inimesed ei hakka päästjatena tööle, et kord kuus palka saada. See on missioonitunne ja soov teha midagi ära suure riskiga keskkonnas, kust ei pruugi isegi välja tulla. Ometi on päeva lõpuks hea tunne, et olen teinud midagi ühiskonnale kasulikku,“ on ta karjäärivaliku üle õnnelik. Ent see ei ole kerge töö.