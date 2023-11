TERVISEUUDIS | Tuleb välja, et mõõdukalt õlut teeb tervisele head. Mis kogusest on jutt ja milline on kasu?

Õlles on rohkelt asendamatuid aminohappeid, vitamiine ja bioaktiivseid aineid, mis on seotud paljude kehafunktsioonide reguleerimisega. Hiina teadlased leidsid , et nii traditsioonilise kui ka alkoholivaba õlle mõjul suureneb kasulike kõhubakterite arv ja väheneb kahjulike oma. Soole limaskesta väliskihis paiknevad mikroobid kääritavad ja lagundavad õlles leiduvaid polüfenoole, kiudaineid ja muid toitaineid. Selle tulemusena tekkivatel ainetel (metaboliitidel) on põletikuvastane, antioksüdantne ja immuunsust parandav toime.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et õlle mõõdukas tarbimine aitab ennetada südamehaigusi, pidurdab mõne vähiliigi arengut ning parandab vereringet ja immuunfunktsiooni. Väikeses koguses mõjub õlu ka vananemisvastaselt, see soodustab östrogeeni tootmist ja vähendab kiirguskahjustusi. Teadlased märgivad siiski, et nagu igal alkohoolsel joogil, on ka õllel suuremates kogustes hoopis tervist kahjustav mõju.