Ilmunud on veebiajakiri Mees

Oma tervisemuredest ei kipu mehed väga rääkima – need jäetakse pigem enda teada ja arsti juurde jõutakse tihti liiga hilja. Vaadates numbreid, siis meeste oodatav eluiga on pea 10 aastat naistest lühem. Selleks, et meie isad, pojad, vennad, sõbrad ja partnerid kauem ja tervemana elaksid tuleb neid nügida tervisega tegelema.