Millal öelda jah, millal ei? Lavastaja Taavi Tõnisson läbipõlemisest: sain viimasel hetkel veel pidurit tõmmata

„Oled ise seadnud endale mingid ootused, millele sa ei suuda vastata. Või on ühiskonna ootused nii kõrged, et ükskõik kuidas ei püüa, sa ei suuda neid täita,“ kirjeldab Taavi lavastuseni juhtinud mõistmist. „Sain aru, et see ei ole vaid minu probleem, vaid meie aja märk – vajadus olla edukas, viia asjad lõpuni ja õnnestuda –, sest ellu jäävad vaid tugevad. Aga see põletab sind varem või hiljem läbi.“