„Seilasime piirkonnas, kus oli koos üle 40 jääkaru ja suur parv beluuga vaalu.“ Üle Atlandi Gröönimaale läbi üliohtliku Loodeväila

Purjelaev Admiral Bellingshausen tegi teoks hulljulge plaani sõita läbi Arktikas asuva Loodeväila – karmi ja ohtliku koha, kuhu on paljud laevad aegade jooksul kinni külmunud ja põhja läinud. „Eks see üks müstiline kauguste kutse ole, mis on meid siia polaaraladele ajanud,“ kirjutab laeva pootsman Maris Pruuli meile nädal enne eesmärgini jõudmist.