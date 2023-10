Arst kummutab müüdi: üks infarkti ja insuldi suurimaid riskfaktoreid, kõrge kolesteroolitase, ei ole vaid eakate meeste probleem

Kõrge kolesteroolitase on üks peamisi südame- ja veresoonkonna haiguste põhjustajatest. Levib müüt, nagu oleks kolesteroolitasemega probleeme ainult keskealistel ja vanematel ülekaalulistel meestel, kuid tegelikkuses on kolesteroolinäit SYNLABi andmetel üle normi pea 60% Eestis elavatel inimestel, kelle seas on erinevas vanuses mehi ja naisi. Dr Jüri Laasik räägib, mis võib kolesteroolitaseme üle normi viia ning millised on peamised sümptomid.