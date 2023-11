Kuidas leppida haigusega, mis jääb?

Tartumaal elav bussijuht Ain (53) sai umbes seitse aastat tagasi diabeedi diagnoosi. Arst kirjutas ravimid, mida mees üritas ka võtta, kuid õige pea lõi ta käega – tabletid panid kõhu valutama. Selle asemel katsus Ain toitumist jälgida ja veresuhkru hüppeid lihtsalt ignoreerida. „Ega ma seda diagnoosi väga tõsiselt võtnud, pigem oli endiselt tunne, et meri on põlvini nagu noorena,“ tunnistab ta. Ainil oli diagnoosi ajal umbes 20 kilo liiast ja kui ta need maha võttis, läksid ka veresuhkrunäidud paremaks. Päris mitu aastat möödus perearsti vältides ja terviseprobleemi eitades. „Olin veel rõõmus, et näe, kui kõikvõimas ma olen – sain kroonilisest ravimatust haigusest lahti.“