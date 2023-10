„Oluline on, et süda oleks õige koha peal.“ Kaks naist räägivad, miks nad tegid karjääripöörde, et õppida õe karmi ametit

Kõige lihtsam abinõu õdede puuduse leevendamiseks on vastuvõtu suurendamine õenduse õppekavadele. Sellega on juba algust tehtud – alates tänavusest õppeaastast võetakse igal aastal vastu 700 uut tudengit.

Praegu töötab Kerli Käärik koduhooldajana ja hoolitseb iganädalaselt kolme abivajaja eest. Tallinna tervishoiu kõrgkooli õendust õppima asus ta soovist tunda end eakaid hooldades kindlamalt. Kui keskkoolis Kerli õpihimu ja viitega ei hiilanud, siis nüüd on ta vägagi eeskujulik õppur. „Isegi imestan, et muudkui õpin ja õpin. Kodutööd katsun kõik õigeks ajaks ära teha. Tean, et õpin iseendale, sest keegi mind uuesti kooli minema ju ei sundinud,“ räägib neljakümnendates uut haridust nõutama asunud naine.