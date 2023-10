PREMIO kontseptsioon – missioon sinu tuleviku tervise nimel

Ära ole edaspidi kaitsetu ja manipuleeritav

Selgitagem olukorda! EL-is kehtivad toidulisanditele küll teatud üldreeglid (etiketi vormistusele, tootes ei tohi olla EL-is keelatud komponente), mida järgiv tootja või müüja saab toote registreerida ja kommertslike lubaduste saatel sulle maha müüa. Kõik oleks justkui korras, aga see pole ju nii! Oled tegelikult kaitsetu ja kergesti manipuleeritav, meelevaldsete ja tõestuseta sõnumite haardes. Nii vajalikku kindlustunnet kui ka teaduspõhist kliiniliste uuringutega toetatud süsteemset abi saab sulle pakkuda vaid see, et iga konkreetne toode, mida sa ostaksid, peaks kuuluma tervissoodsate maailma tipp-preparaatide hulka (loe, mida tipp-preparaadid täpsemalt tähendavad, siit).

Iga konkreetne preparaat peab vastama sisulistele nõuetele

Selgitagem seda ka alljärgnevalt! Kas konkreetse preparaadiga on tehtud kliinilisi uuringuid, mis on publitseeritud rahvusvahelistes teadusajakirjades?

Võtame kurkumiini näite! Kurkumiini tuntakse hästi, kuid selle lubatavat tervisemõju tõestab vaid see, kui kurkumiinipreparaadiga on tehtud ja rahvusvaheliselt avaldatud kliinilisi uuringuid. Kas sellel preparaadil või toimeainel või selle saamistehnoloogial on patent, kas see on võitnud rahvusvahelisi konkursse, kas seda on tootnud riiklikult tunnustatud ja evalveeritud teadustootjad? Kas toote koostis on optimaalne tagamaks alati kolme olulist asja: ülihea imendumine, tervissoodsaks toimeks vajaliku taseme tekitamine ja piisav püsimine organismis ning kasutamise ohutus?

Sisulisi nõudeid on loomulikult veel, aga piirdugem siinkohal selgitusega: vaid innovatiivsed teaduspõhised maailma tipp-preparaadid vastavad kõigile võtmenõuetele, teised toodetud/müüdavad toidulisandid mitte. Seda asjaolu varjatakse võtmenõuetele mittevastavate toidulisandite puhul kommertslike sõnumite ja toimete pikkade loeteludega, milleks need tooted kõik justkui sulle sobilikud on. See on tegelikkuses prügi silma ajamine, manipuleerimine.