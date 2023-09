„Diabeedi diagnoos on olnud üks paremaid asju mu elus.“ Tippjuht Allan Martinson juhib oma tervist nagu ettevõtet

Allan Martinson on alates 90-datest asutanud ja juhtinud mitmeid tuntud meedia- ja tehnoloogiaettevõtteid. Matemaatiku haridusega kogenud tippjuht käib regulaarselt analüüse andmas ning oma tervisenäitajatega graafikud on tal igapäevaselt silme ees, teades täpselt, milline on ühe või teise toiduaine või füüsilise koormuse reaktsioon tema kehale.