„Kui astusin kaalule, pidin pikali kukkuma!“ Jane võttis 40 kilo alla, et tema lapsel oleks ema

Lühikest kasvu Jane oli ülekaaluga tegelikult lausa harjunud. Ta hakkas paisuma juba põhikooli ajal. See toimus tasapisi ja neiut oma suutäisi lugema ei pannud. Kui Jane märkas, et riided on kitsaks jäänud, katsus ta küll aeg-ajalt oma toitumist käsile võtta, kuid mingit märkimisväärset kaalulangust saavutada ei suutnud. Pigem tuli iga sellise dieedikatsega kilosid juurde.